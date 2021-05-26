О смене владельца издания "Украинская правда" – заявление ЕвроПравды

ЕвроПравда поздравляет наших коллег из издания "Украинская правда", а также его бывшую владелицу Алену Притулу с подписанием соглашения о продаже издания инвестиционной компании Dragon Capital.

Редакция "Европейской правды" была поставлена в известность об этом и с удовольствием восприняла информацию о том, что редакция УП подписала с новым владельцем Редакционное соглашение о невмешательстве менеджмента в редакционную деятельность.

"Европейская правда" является изданием-партнером "Украинской правды", но мы не связаны с УП ни финансово, ни через механизмы собственности или менеджмента и не являемся стороной соглашения о продаже. Однако мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, чтобы как можно более широкий круг украинских читателей получал сбалансированную информацию и аналитику о событиях в Европе и евроатлантическом пространстве, а также о сближении Украины с ЕС и НАТО.

Мы приняли к сведению информацию о том, что новый владелец заинтересован сохранить наше сотрудничество, и будем рады обсудить это сотрудничество с новым владельцем после закрытия сделки.

Мы – так же, как и наши друзья из УП – гарантируем, что для читателей "Европейской правды" самое главное не изменится. Мы будем давать вам беспристрастную, сбалансированную картину дня и аналитику и по-прежнему поддерживать проевропейский курс нашего государства.