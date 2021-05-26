Глава МЗС Білорусі пригрозив виходом країни зі Східного партнерства

Глава МЗС Білорусі Владімір Макей заявив, що під зростаючим санкційним тиском Мінськ може переглянути свою участь у Східному партнерстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне агентство Білорусі БелТА.

За його словами, Білорусь розглядає можливість припинення взаємодії з Євросоюзом з питань боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.

Обмеження можуть торкнутися також політичних фондів, гуманітарних програм, неурядових організацій, які діють на території Білорусі.

"Тим більше що недавно відомі пранкери дуже яскраво показали механізм фінансування підривних сил Білорусі та Росії. На тлі посиленого санкційного тиску може втратити будь-який сенс подальша участь нашої країни в Східному партнерстві. Без Білорусі ця ініціатива також втрачає будь-який сенс. Розглядаються й інші заходи реагування", – заявив Макей.

Він наголосив, що подальша ескалація ситуації ні до чого доброго не приведе.

"Якщо у європейських політиків немає відповідальності за долі своїх громадян і довгострокових інтересів держав, то ми будемо спиратися на інтереси наших народів, які завжди хотіли жити в мирі і спокої", - зазначив він.

"Хотілося б закликати наших європейських партнерів одуматися і припинити нападки на суверенітет сусідньої країни. Проти Білорусі розв'язана не тільки інформаційна, але й економічна, гібридна війна", - заявив міністр.

Східне партнерство – зовнішньополітична ініціатива Європейського союзу, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів Євросоюзу – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

Ініціативу формально започатковано на Празькому установчому саміті Східного партнерства 7 травня 2009 року.