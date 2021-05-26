Глава МИД Беларуси пригрозил выходом страны из Восточного партнерства

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что под растущим санкционным давлением Минск может пересмотреть свое участие в Восточном партнерстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное агентство Беларуси БелТА.

По его словам, Беларусь рассматривает возможность прекращения взаимодействия с Евросоюзом по вопросам борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Ограничения могут коснуться также политических фондов, гуманитарных программ, неправительственных организаций, действующих на территории Беларуси.

"Тем более что недавно известные пранкеры очень ярко показали механизм финансирования подрывных сил Беларуси и России. На фоне усиленного санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в Восточном партнерстве. Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл. Рассматриваются и другие меры реагирования", - заявил Макей.

Он отметил, что дальнейшая эскалация ситуации ни к чему хорошему не приведет.

"Если у европейских политиков нет ответственности за судьбы своих граждан и долгосрочных интересов государств, то мы будем опираться на интересы наших народов, которые всегда хотели жить в мире и покое", - отметил он.

"Хотелось бы призвать наших европейских партнеров одуматься и прекратить нападки на суверенитет соседней страны. Против Беларуси развязана не только информационная, но и экономическая, гибридная война", - заявил министр.

Восточное партнерство - внешнеполитическая инициатива Европейского Союза, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза - Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Инициатива формально основана на Пражском учредительном саммите Восточного партнерства 7 мая 2009 года.