В МЗС Польщі обіцяють докласти зусиль, щоб змінити рішення США щодо "Північного потоку-2"

Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський сказав, що рішення США не вводити санкцій проти оператора "Північного потоку-2", - це рішення в неправильному напрямку, і Польща продовжить чинити тиск, щоб його відмінити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

Минулого тижня Державний департамент США оголосив у звіті для Конгресу, що змінив свою попередню позицію та зняв санкції щодо компанії Nord Stream 2 AG, яка будує другу частину цього трубопроводу з Росії до Німеччини через Балтійське море, та Маттіаса Варніґа, голови компанії. Держдеп мотивував це, посилаючись на інтереси національної безпеки. У вівторок президент США Джо Байден підтримав свою позицію не вводити санкції проти суб'єктів, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Заступник глави міністерства закордонних справ Павел Яблонський сказав, що це рішення в неправильному напрямку.

"Ми оцінюємо це явно негативно, ми будемо продовжувати чинити тиск, щоб змінити це рішення, скасувати це рішення. Ми можемо зробити це ефективно, якщо говоримо в один голос у внутрішній політиці та як союз держав нашої частини регіону, що усвідомлюють загрозу, яку створює будівництво цього газопроводу", - сказав він.

"Це дуже велика загроза безпеці всієї Європи. Одну країну, яка хоче домогтися економічних інтересів з Росією, не можна ототожнювати з цілою Європою. Економічні інтереси не можуть передувати інтересам безпеки", - підкреслив Павел Яблонський.

"Ми будемо продовжувати докладати дипломатичних зусиль не тільки Польща, але і ряд країн, які знають про загрозу, яку представляє режим Владіміра Путіна та потенційні агресивні та злочинні дії Росії", - запевнив представник польської дипломатії.

Яблонський заявив, що польська дипломатія "продовжуватиме робити все, щоб максимально відкласти цей проєкт або взагалі зупинити його". За словами Яблонського, "всупереч видимості, це все ще можливо".

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сподівається, що проєкт газопроводу "Північний потік-2" все ж таки не буде завершений.

Детальніше про ситуацію із газопроводом читайте у статті Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

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