Нова прокуратура ЄС із боротьби з корупцією почне працювати 1 червня

Європейська комісія офіційно підтвердила, що Європейська прокуратура (EPPO) запрацює з 1 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ЄК.

"Ми вже на фініші: ми збираємось відкрити перший в історії незалежний офіс ЄС для розслідування та переслідування злочинів, що стосуються бюджету ЄС. З 1 червня європейські прокурори під сильним керівництвом Лаури Ковеші переслідуватимуть злочинців і гарантують, що не жодного євро не витрачається на корупцію або шахрайство", - сказала віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова.

Європейська прокуратура відповідатиме за розслідування кримінальних справ та переслідування за злочини проти бюджету ЄС. Це перша наднаціональна прокуратура.

Вона розслідуватиме шахрайство, пов'язане з видатками та доходами; шахрайство, пов’язане з ПДВ (якщо воно стосується двох або більше держав-членів і оцінюється щонайменше у 10 млн євро); відмивання коштів, отриманих внаслідок обману бюджету ЄС; активну та пасивну корупцію або привласнення, які зачіпають фінансові інтереси ЄС.

Цей новий орган Союзу також може розслідувати та переслідувати будь-яку іншу незаконну діяльність, яка "нерозривно пов'язана" із правопорушенням проти бюджету ЄС.

EPPO проводитиме свої розслідування незалежно від Комісії, інших установ та органів ЄС, а також від держав-членів. Очікується, що прокуратура розслідуватиме приблизно 3000 справ на рік.

У поточній структурі 22 країни-члени ЄС беруть участь у розширеному співробітництві. Прокуратура, очолювана румункою Лаурою Ковеші, має офіс у Люксембурзі, який складається з одного європейського прокурора на кожну державу-учасницю та інший персонал. Крім того, невід'ємною частиною незалежного органу є делеговані європейські прокурори в державах-членах.

Детальніше читайте у статті Прокурорка Європи: хто очолює боротьбу з корупцією в ЄС