В ЄС обурені внесенням Росією в список небажаних трьох німецьких НУО

Європейський Союз розкритикував прийняте 26 травня генеральним прокурором Росії рішення про включення трьох німецьких неурядових організацій (НУО) в список "небажаних організацій".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника Європейської служби зовнішніх дій.

"Це рішення, спрямоване проти Forum Russischsprachiger Europaer e.V., Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH і Deutsch-Russischer Austausch e.V., є останнім прикладом нехтування російською владою життєздатним громадянським суспільством. Рішення генерального прокурора Росії в підсумку шкодить інтересам росіян і можливостям відкритого і вільного діалогу", - йдеться в повідомленні.

В ЄС заявили, що повністю підтримують ключову роль незалежних НУО у розвитку взаєморозуміння та поліпшення відносин між країнами.

"Ніщо в діяльності цих НУО не виправдовує цей крок. Ми закликаємо російську владу скасувати це рішення і зробити свій внесок у розвиток контактів між людьми на благо як Росії, так і Європейського Союзу", - наголошується в заяві.

У Генпрокуратурі РФ раніше заявили, що діяльність цих організацій "становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації".

У переліку НУО, визнаних в Росії небажаними, вже 34 організації.