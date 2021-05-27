В ЄС обурені внесенням Росією в список небажаних трьох німецьких НУО
Європейський Союз розкритикував прийняте 26 травня генеральним прокурором Росії рішення про включення трьох німецьких неурядових організацій (НУО) в список "небажаних організацій".
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника Європейської служби зовнішніх дій.
"Це рішення, спрямоване проти Forum Russischsprachiger Europaer e.V., Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH і Deutsch-Russischer Austausch e.V., є останнім прикладом нехтування російською владою життєздатним громадянським суспільством. Рішення генерального прокурора Росії в підсумку шкодить інтересам росіян і можливостям відкритого і вільного діалогу", - йдеться в повідомленні.
В ЄС заявили, що повністю підтримують ключову роль незалежних НУО у розвитку взаєморозуміння та поліпшення відносин між країнами.
"Ніщо в діяльності цих НУО не виправдовує цей крок. Ми закликаємо російську владу скасувати це рішення і зробити свій внесок у розвиток контактів між людьми на благо як Росії, так і Європейського Союзу", - наголошується в заяві.
У Генпрокуратурі РФ раніше заявили, що діяльність цих організацій "становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації".
У переліку НУО, визнаних в Росії небажаними, вже 34 організації.