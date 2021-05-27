Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Нова прокуратура ЄС із боротьби з корупцією почне працювати 1 червня

Вірменія заявила про захоплення у полон шести своїх військових

Лист про "бомбу" на Ryanair прийшов пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська - ЗМІ

Польща закрила свій авіапростір для перевізників Білорусі






В ЄС обурені внесенням Росією в список небажаних трьох німецьких НУО

Четвер, 27 травня 2021, 12:02

Європейський Союз розкритикував прийняте 26 травня генеральним прокурором Росії рішення про включення трьох німецьких неурядових організацій (НУО) в список "небажаних організацій".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника Європейської служби зовнішніх дій.

"Це рішення, спрямоване проти Forum Russischsprachiger Europaer e.V., Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH і Deutsch-Russischer Austausch e.V., є останнім прикладом нехтування російською владою життєздатним громадянським суспільством. Рішення генерального прокурора Росії в підсумку шкодить інтересам росіян і можливостям відкритого і вільного діалогу", - йдеться в повідомленні.

В ЄС заявили, що повністю підтримують ключову роль незалежних НУО у розвитку взаєморозуміння та поліпшення відносин між країнами.

"Ніщо в діяльності цих НУО не виправдовує цей крок. Ми закликаємо російську владу скасувати це рішення і зробити свій внесок у розвиток контактів між людьми на благо як Росії, так і Європейського Союзу", - наголошується в заяві.

У Генпрокуратурі РФ раніше заявили, що діяльність цих організацій "становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації".

У переліку НУО, визнаних в Росії небажаними, вже 34 організації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Росія
powered by lun.ua