В ЕС возмущены внесением Россией в список нежелательных трех немецких НПО

Европейский Союз раскритиковал принятое 26 мая генеральный прокурором России решение о включении трех немецких неправительственных организаций (НПО) в список "нежелательных организаций".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

"Это решение, направленное против Forum Russischsprachiger Europaer eV, Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH и Deutsch-Russischer Austausch eV, является последним примером пренебрежения российскими властями жизнеспособным гражданским обществом. Решение генерального прокурора России в итоге вредит интересам россиян и возможностям открытого и свободного диалога", - говорится в сообщении.

В ЕС заявили, что полностью поддерживают ключевую роль независимых НПО в развитии взаимопонимания и улучшении отношений между странами.

"Ничто в деятельности этих НПО не оправдывает этот шаг. Мы призываем российские власти отменить это решение и сделать свой вклад в развитие контактов между людьми на благо как России, так и Европейского Союза", - отмечается в заявлении.

В Генпрокуратуре РФ ранее заявили, что деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

В перечне НПО, признанных в России нежелательными, уже 34 организации.