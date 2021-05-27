Естонія у червні дозволить великі масові заходи з ковід-сертифікатом

Естонія з 14 червня відкриє можливіть участі у великих масових заходах для людей, які вже перехворіли коронавірусною хворобою, або отримали щеплення, або мають негативний тест - на основі цифрового сертифікату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як розповіла прем'єр-міністр Кая Каллас, з цього дня великі масові заходи будуть відкриті для людей, які перехворіли або отримали щеплення від коронавірусу, або перед подією отримали негативний тест.

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Використання цифрового сертифікату буде добровільним - організатори можуть не вимагати його, але тоді для них діятимуть жорсткіші обмеження щодо кількості учасників.

В уряді уточнили, що не йдеться про "паспорт вакцинації", тому що перепусткою на захід буде не тільки щеплення, а й довідка про негативний результат тесту або про перенесену хворобу.

З ковід-сертифікатом планують дозволити організацію масових заходів до 2000 осіб у приміщеннях та до 6000 осіб під відкритим небом.

Без довідки про щеплення, негативний тест або перенесену хворобу всередині приміщень будуть дозволені події за участі до 600 осіб, а під відкритим небом - до 1000 осіб.

За даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, на цей час принаймні першою дозою щеплені 39% дорослого населення країни, а обома дозами - 17,5%. Це приблизно на рівні середніх показників у ЄС.

Весняна хвиля епідемії в Естонії продовжує спадати. Якщо на піку в середині березня реєстрували понад півтори тисячі заражень за добу, останнім часом показники менші 300.