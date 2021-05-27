Эстония в июне позволит крупные массовые мероприятия с ковид-сертификатом

Эстония с 14 июня откроет возможность участия в крупных массовых мероприятиях для людей, которые уже переболели коронавирусной болезнью, или получили прививку, или получили отрицательный тест - на основе цифрового сертификата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как рассказала премьер-министр Кая Каллас, с этого дня большие массовые мероприятия будут открыты для людей, которые переболели или получили прививки от коронавируса, или перед событием получили отрицательный тест.

Использование цифрового сертификата будет добровольным - организаторы могут не требовать его, но тогда для них будут действовать более жесткие ограничения по количеству участников.

В правительстве уточнили, что некорректно говорить о требовании "паспорта вакцинации", потому что пропуском на мероприятие будет не только прививка, но и справка об отрицательном результате теста или о перенесенной болезни.

С ковид-сертификатом планируют разрешить организацию массовых мероприятий до 2000 человек в помещениях и до 6000 человек под открытым небом.

Без справки о прививке, отрицательном тесте или перенесенной болезни, внутри помещений будут разрешены события с участием до 600 человек, а под открытым небом - до 1000 человек.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, в настоящее время по крайней мере первой дозой в Эстонии привиты 39% взрослого населения страны, а обеими дозами - 17,5%. Это примерно на уровне средних показателей в ЕС.

Весенняя волна эпидемии в Эстонии продолжает спадать. Если на пике в середине марта регистрировали более полутора тысяч заражений в сутки, в последнее время показатели меньше 300.