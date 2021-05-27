Австрія запровадила COVID-сертифікати, не чекаючи ЄС

Парламент Австрії схвалив у середу законопроєкт, що запроваджує так званий "зелений пропуск", який відкриє його власникам доступ до ресторанів, готелів та культурних закладів, якщо вони зможуть довести, що щеплені, вилікувалися від COVID-19 або отримали негативний тест.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

За законопроєкт проголосували всі основні партії, крім популістської FPÖ.

Незважаючи на те, що минулого тижня законопроєкт викликав суперечки після заяв, що він порушує права на захист даних, уряд все ж отримав підтримку більшої частини опозиції, залишивши поза законопроектом найбільш суперечливі частини, що стосуються масового зберігання даних.

Опозиція відсвяткувала цей крок як перемогу, заявивши, що "ми перешкодили державному нагляду", заявив депутат-соціаліст від SPÖ.

Однак ліберальна партія NEOS, яка проголосувала за закон, критикувала уряд за те, що він не чекає загального підходу ЄС.

Канцлер Себастьян Курц відповів, що зелений пропуск "задає темп" в Європі для запровадження загальної схеми сертифікатів COVID-19. Міністр охорони здоров'я Вольфганг Мюкштейн подякував опозиції за їх "конструктивний підхід" і назвав закон прокладенням шлях до повернення Австрії до нормальності.

Нагадаємо, сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

Рада ЄС 20 травня затвердила відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників із третіх країн.

Вона також затвердила так званий "механізм аварійного гальмування", який дозволить тимчасово обмежити всі поїздки до ЄС з третьої країни, якщо епідеміологічна ситуація швидко погіршується.

Детальніше читайте у статті Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців

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