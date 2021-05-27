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У Литві збираються посилити охорону кордону з Білоруссю

Четвер, 27 травня 2021, 15:20

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте обіцяє зміцнювати охорону на кордоні з Білоруссю - планується встановити максимальне число відеокамер на всій ділянці кордону з цією країною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Ми передбачили кілька напрямків в рішеннях. Перше рішення пов'язане з довгостроковою перспективою. Наша мета - покрити весь кордон з Білоруссю камерами спостереження. Тому сьогодні я доручила підготовку плану потреб і можливостей, щоб кордон якомога швидше був покритий системою спостереження", - сказала Білотайте.

"Я хочу запевнити, що політична воля для цього як з боку прем'єра, так і з боку уряду, є. Точно будуть знайдені всі фінансові ресурси, щоб кордон якомога швидше була покритий", - додала вона.

Міністр зазначила, що на всій протяжності кордону з Білоруссю планується впровадити системи спостереження в найближчі два роки.

За її словами, в даний момент системи спостереження покривають тільки 38% кордону з цією країною.

Вона додала, що покриття всього кордону обійдеться в 38 млн євро.

Білотайте також сказала, що в "короткостроковому періоді" вже зараз посилюється охорона кордону з Білоруссю.

 В цілому протяжність кордону Литви з Білоруссю становить 680 кілометрів.

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