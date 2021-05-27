В Литве собираются усилить охрану границы с Беларусью

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обещает укреплять охрану границы с Беларусью - планируется установить максимальное число видеокамер на всем участке границы с этой страной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Мы предусмотрели несколько направлений в решениях. Первое решение связано с долгосрочной перспективой. Наша цель - охватить всю границу с Беларусью камерами наблюдения. Поэтому сегодня я поручила подготовку плана потребностей и возможностей, чтобы граница как можно скорее была покрыта системой наблюдения", - сказала Билотайте.

"Я хочу заверить, что политическая воля для этого как со стороны премьера, так и со стороны правительства, есть. Точно будут найдены все финансовые ресурсы, чтобы граница как можно скорее была покрыта", - добавила она.

Министр отметила, что на всей протяженности границы с Беларусью планируется внедрить системы наблюдения в ближайшие два года.

По ее словам, в данный момент системы наблюдения покрывают только 38% границы с этой страной.

Она добавила, что покрытие всей границы обойдется в 38 млн евро.

Билотайте также сказала, что в "краткосрочном периоде" уже сейчас усиливается охрана границы с Беларусью.

В целом протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 680 километров.