G7 засудила арешт Протасевича, вимагає від Мінська звільнити його та інших політв'язнів

Міністри закордонних справ країн Групи семи виступили із заявою, в якій засудили дії Білорусі з затримання незалежного журналіста Романа Протасевича і висунули вимогу його звільнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви, оприлюднений на сайті британського уряду.

"Ми, міністри закордонних справ G7 Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також високий представник Європейського союзу рішуче засуджуємо безпрецедентні дії білоруської влади щодо арешту незалежного журналіста Романа Протасевича та його супутниці Софії Сапеги після вимушеного приземлення літака рейсу FR4978 в Мінську 23 травня", - йдеться у заяві.

Міністри наголосили, що ці дії поставили під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу рейсу.

"Ця акція також являє собою серйозний напад на свободу ЗМІ. Ми вимагаємо негайного та безумовного звільнення Романа Протасевича, а також усіх інших журналістів та політичних в'язнів, які утримуються в Білорусі", - заявили в G7.

"Ми будемо активізувати наші зусилля, в тому числі шляхом подальших санкцій, за необхідності, для підвищення відповідальності білоруських органів влади за їхні дії", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, Євросоюз може запровадити санкції проти білоруського калію, а також проти нафтового та фінансового секторів країни в якості покарання за примусову посадку авіарейсу Ryanair в Мінську.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".