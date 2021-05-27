G7 осудила арест Протасевича, требует от Минска освободить его и других политзаключенных

Министры иностранных дел стран Группы семи выступили с заявлением, в котором осудили действия Беларуси по задержанию независимого журналиста Романа Протасевича и потребовали его освобождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления, опубликованный на сайте британского правительства.

"Мы, министры иностранных дел G7 Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также высокий представитель Европейского Союза, решительно осуждаем беспрецедентные действия белорусских властей по аресту независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги после вынужденного приземления рейсе FR4978 в Минске 23 мая", - говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что эти действия поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса.

"Эта акция также представляет собой серьезное нападение на свободу СМИ. Мы требуем немедленного и безусловного освобождения Романа Протасевича, а также всех журналистов и политических заключенных, содержащихся в Беларуси", - заявили в G7.

"Мы будем активизировать наши усилия, в том числе путем дальнейших санкций, при необходимости, для повышения ответственности белорусских органов власти за их действия", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Евросоюз может ввести санкции против белорусского калия, а также против нефтяного и финансового секторов страны в качестве наказания за принудительную посадку авиарейса Ryanair в Минске.

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".