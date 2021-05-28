Кулеба: Україна припиняє купувати електроенергію у Білорусі не через інцидент з Ryanair

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що нещодавнє рішення України про заборону закупівлі електроенергії у Білорусі не пов’язане з примусовою посадкою рейсу Ryanair у Мінську задля арешту опозиційного блогера.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав в ефірі на "1+1" 27 травня.

"Рішення про заборону закупівлі електроенергії в Білорусі не пов'язано з недільними подіями. Це рішення готувалося давно - по-перше, на виконання домовленостей між українським і литовським президентом, по-друге, в інтересах української енергетичної безпеки", - сказав Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що це "стратегічне, вивірене і прораховане рішення".

"Наша мета - це офіційна мета України, до якої ми просуваємося і працюємо наполегливо - в 2023 році взагалі "відрізатись" від електромереж РФ і Білорусі та інтегруватися в європейську, об'єднати наші електромережі", - зазначив глава МЗС.

Як раніше повідомляла "Економічна правда", 26 травня Нацкомісія з енергетики та тарифів ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що інтеграція української енергетичної системи з європейською ENTSO-E має відбутися у 2023 році.