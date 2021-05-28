Штайнмаєр хоче вдруге висунути кандидатуру на пост президента Німеччини

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що хоче вдруге балотуватися на президентський термін.

Про це він сказав журналістам в Берліні в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

"Я б хотів висунути свою кандидатуру на вибори на другий термін", - сказав він.

Штайнмаєр, колишній глава МЗС, який на цій посаді активно долучався до врегулювання конфлікту на Донбасі, займає пост президента Німеччини з 2017 року. Федеральні збори визначають, хто буде наступним федеральним президентом.

Термін президентських повноважень - п'ять років, наступні вибори відбудуться в лютому 2022 року.

Пандемія коронавірусу сформувала другу половину терміну президентських повноважень Штайнмаєра. Він кілька разів звертався до населення в відеозверненнях, новому форматі для глави німецької держави, і просив підтримки в боротьбі з пандемією.

Штайнмаєр сказав, що хоче супроводити країну на шляху в майбутнє після пандемії.