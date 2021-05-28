Штайнмайер хочет во второй раз выдвинуть кандидатуру на пост президента Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что хочет во второй раз баллотироваться на президентский срок.

Об этом он сказал журналистам в Берлине в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

"Я хотел бы выдвинуть свою кандидатуру на выборы на второй срок", - сказал он.

Штайнмайер, бывший глава МИД, который на этом посту активно привлекался к урегулированию конфликта на Донбассе, занимает пост президента Германии с 2017 года. Федеральное собрание определяют, кто будет следующим федеральным президентом.

Срок президентских полномочий - пять лет, следующие выборы состоятся в феврале 2022 года.

Пандемия коронавируса сформировала вторую половину срока президентских полномочий Штайнмайера. Он несколько раз обращался к населению в видеообращениях, новом формате главы немецкого государства, и просил поддержки в борьбе с пандемией.

Штайнмайер сказал, что хочет сопровождать страну на пути в будущее после пандемии.