Генсек НАТО відповів Лукашенку на звинувачення у веденні гібридної війни

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував звинувачення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка у тому, що Захід веде гібридну війну проти його країни, просуваючи ідею про те, що білоруська влада захоплює літаки.

Свою заяву Столтенберг зробив під час спілкування з пресою на борту британського авіаносця HMS Queen Elizabeth в ході маневрів Steadfast Defender 2021, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"По-перше, абсолютно неприйнятно те, що ми бачили з вимушеною посадкою літака Ryanair, який летів з однієї столиці НАТО Афін в іншу столицю НАТО Вільнюс. І НАТО разом з багатьма іншими учасниками національного співтовариства рішуче засудили цей акт, який не тільки порушує міжнародні норми і правила, а й наражає на небезпеку багатьох пасажирів. Це пряма атака на основні демократичні права, свободу слова і свободу ЗМІ", - сказав генеральний секретар Альянсу.

За його словами, немає сумнівів в тому, що причиною, з якої цей літак був вимушений приземлитися, був фактичний арешт журналіста і його супутниці.

"Будь-яка інша спроба розповісти іншу історію просто не грунтується на фактах. Я думаю, всі бачать, що сталося, і що коли літак вилетів з Мінська, були затримані двоє людей", - додав Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, 26 травня Північноатлантична рада засудила дії Білорусі щодо примусової посадки рейсу Ryanair, а також арешт Романа Протасевича та його дівчина Софії Сапеги.

23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"