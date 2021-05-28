Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

РФ без об‘єктивних причин скоротила мандат місії ОСБЄ на кордоні з Україною – МЗС

Білорусь вводить режим індивідуального ліцензування на імпорт українських товарів

У Росії пояснили затримки дозволів на польоти з Європи в обхід Білорусі

ЄС обіцяє Білорусі 3 млрд євро, якщо країна піде демократичним шляхом






Генсек НАТО відповів Лукашенку на звинувачення у веденні гібридної війни

П'ятниця, 28 травня 2021, 13:27

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував звинувачення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка у тому, що Захід веде гібридну війну проти його країни, просуваючи ідею про те, що білоруська влада захоплює літаки.

Свою заяву Столтенберг зробив під час спілкування з пресою на борту британського авіаносця HMS Queen Elizabeth в ході маневрів Steadfast Defender 2021, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"По-перше, абсолютно неприйнятно те, що ми бачили з вимушеною посадкою літака Ryanair, який летів з однієї столиці НАТО Афін в іншу столицю НАТО Вільнюс. І НАТО разом з багатьма іншими учасниками національного співтовариства рішуче засудили цей акт, який не тільки порушує міжнародні норми і правила, а й наражає на небезпеку багатьох пасажирів. Це пряма атака на основні демократичні права, свободу слова і свободу ЗМІ", - сказав генеральний секретар Альянсу.

Читайте також
Туреччина змусила союзників по НАТО пом’якшити позицію щодо Білорусі – ЗМІ

За його словами, немає сумнівів в тому, що причиною, з якої цей літак був вимушений приземлитися, був фактичний арешт журналіста і його супутниці.

"Будь-яка інша спроба розповісти іншу історію просто не грунтується на фактах. Я думаю, всі бачать, що сталося, і що коли літак вилетів з Мінська, були затримані двоє людей", - додав Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, 26 травня Північноатлантична рада засудила дії Білорусі щодо примусової посадки рейсу Ryanair, а також арешт Романа Протасевича та його дівчина Софії Сапеги.

23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. 

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Столтенберг Альянс Білорусь
powered by lun.ua