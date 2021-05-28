Генсек НАТО ответил Лукашенко на обвинения в ведении гибридной войны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал обвинения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в том, что Запад ведет гибридную войну против его страны, продвигая идею о том, что белорусские власти захватывают самолеты.

Свое заявление Столтенберг сделал во время общения с прессой на борту британского авианосца HMS Queen Elizabeth в ходе маневров Steadfast Defender 2021, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Во-первых, совершенно неприемлемо то, что мы видели с вынужденной посадкой самолета Ryanair, летевшего из одной столицы НАТО Афин в другую столицу НАТО Вильнюс. И НАТО вместе со многими другими участниками национального сообщества решительно осудили этот акт, который не только нарушает международные нормы и правила, но и подвергает опасности многих пассажиров. Это прямая атака на основные демократические права, свободу слова и свободу СМИ", - сказал генеральный секретарь Альянса.

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По его словам, нет сомнений в том, что причиной, по которой этот самолет был вынужден приземлиться, был фактический арест журналиста и его спутницы.

"Любая другая попытка рассказать другую историю просто не основывается на фактах. Я думаю, все видят, что произошло, и когда самолет вылетел из Минска, были задержаны два человека", - добавил Йенс Столтенберг.

Напомним, 26 мая Североатлантический совет осудил действия Беларуси из-за принудительной посадки рейса Ryanair, а также арест Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

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