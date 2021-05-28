Генсек НАТО не виключає причетності РФ до інциденту з літаком Ryanair в Білорусі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, ймовірно, Росія була причетна до примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Білорусі.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, передає "Європейська правда".

"Ми знаємо про дуже тісні стосунки між Росією та Білоруссю, і тому важко повірити, що режим у Мінську міг би зробити щось подібне без будь-якої координації з Росією" – заявив Столтенберг.

Він висловив свої зауваження на борту нового британського авіаносця HMS Queen Elizabeth під час найбільших навчань НАТО цього року.

НАТО вимагає звільнення білоруського журналіста Романа Протасевича та його партнерки Софії Сапеги, яких затримали в результаті примусової посадки літака.

Зазначається, що коментарі Столтенберга можуть посилити напруженість на кордонах Росії в час, коли тисячі військових НАТО навчаються в Румунії в рамках операції Steadfast Defender.

НАТО назвало інцидент з літаком "спонсорованим державою викраденням".

Раніше глава МЗС Британії заявив, що важко повірити, що Росія не причетна до ситуації з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair у Мінську, але Лондон поки не має чітких доказів участі Москви.