Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Украина готовит санкции против сторонников режима Лукашенко

В ЕС разрешили первую вакцину против коронавируса для детей 12-15 лет

РФ без объективных причин сократила мандат миссии ОСБЕ на границе с Украиной - МИД

Беларусь вводит режим индивидуального лицензирования на импорт украинских товаров






Генсек НАТО не исключает причастности РФ к инциденту с самолетом Ryanair в Беларуси

Пятница, 28 мая 2021, 17:50

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, вероятно, Россия была причастна к принудительной посадке пассажирского самолета Ryanair в Беларуси.

Об этом он сказал в интервью Sky News, передает "Европейская правда".

"Мы знаем об очень тесных отношениях между Россией и Беларусью, и поэтому трудно поверить, что режим в Минске мог бы сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией", - заявил Столтенберг.

Он высказал свои замечания на борту нового британского авианосца HMS Queen Elizabeth во время крупнейших учений НАТО в этом году.

НАТО требует освобождения белорусского журналиста Романа Протасевича и его партнерши Софии Сапеги, задержанных в результате принудительной посадки самолета.

Отмечается, что комментарии Столтенберга могут усилить напряженность на границах России во время, когда тысячи военных НАТО тренируются в Румынии в рамках операции Steadfast Defender.

НАТО назвало инцидент с самолетом "спонсируемым государством похищением".

Ранее глава МИД Великобритании заявил, что трудно поверить, что Россия не причастна к ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске, но Лондон пока не имеет четких доказательств участия Москвы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Столтенберг Беларусь Россия
powered by lun.ua