Генсек НАТО не исключает причастности РФ к инциденту с самолетом Ryanair в Беларуси

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, вероятно, Россия была причастна к принудительной посадке пассажирского самолета Ryanair в Беларуси.

Об этом он сказал в интервью Sky News, передает "Европейская правда".

"Мы знаем об очень тесных отношениях между Россией и Беларусью, и поэтому трудно поверить, что режим в Минске мог бы сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией", - заявил Столтенберг.

Он высказал свои замечания на борту нового британского авианосца HMS Queen Elizabeth во время крупнейших учений НАТО в этом году.

НАТО требует освобождения белорусского журналиста Романа Протасевича и его партнерши Софии Сапеги, задержанных в результате принудительной посадки самолета.

Отмечается, что комментарии Столтенберга могут усилить напряженность на границах России во время, когда тысячи военных НАТО тренируются в Румынии в рамках операции Steadfast Defender.

НАТО назвало инцидент с самолетом "спонсируемым государством похищением".

Ранее глава МИД Великобритании заявил, что трудно поверить, что Россия не причастна к ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске, но Лондон пока не имеет четких доказательств участия Москвы.