США введут санкции против белорусских госкомпаний

Белый дом объявил, что США возобновят санкции против Беларуси после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске для ареста независимого журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она назвала принудительную посадку прямым отрицанием международных норм.

"Эти события произошли на фоне эскалации волны репрессий режима Лукашенко против стремлений народа Беларуси к демократии и прав человека", - отметила Псаки.

Согласно заявлению, США 3 июня вновь вводят санкции против девяти белорусских государственных предприятий. Работники администрации Байдена также координируют работу с союзниками в Европейском Союзе и других странах, чтобы разработать "список целевых санкций против ключевых членов" режима Лукашенко, заявила пресс-секретарь Белого дома.

Кроме того, США предостерегли своих граждан от поездок в Беларусь и рекомендовали перевозчикам избегать воздушного пространства этой страны.

"Мы принимаем эти мероприятия вместе с нашими партнерами и союзниками, чтобы привлечь режим к ответственности за свои действия и продемонстрировать свою приверженность стремлениям народа Беларуси", - отметила Псаки.

"Мы призываем Лукашенко позволить международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить во всесторонний и настоящий политический диалог с лидерами демократической оппозиции и гражданского общества, ведущий к проведению свободных и честных президентских выборов под эгидой и мониторингом ОБСЕ" - добавила она.

Напомним, Евросоюз может ввести санкции против белорусского калия, а также против нефтяного и финансового секторов страны в качестве наказания за принудительную посадку авиарейса Ryanair в Минске.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обновленный список персональных санкций в отношении Беларуси уже практически согласован на техническом уровне.

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".