Зеленський підписав декларацію про цінності з президентами Польщі і країн Балтії 

Президенти України, Польщі, Латвії, Литви та Естонії у понеділок підписали спільну декларацію про цінності, співпрацю і демократичних прагнення держав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу глави держави.

Президенти 5 країн 3 травня перебувають у Варшаві, щоб спільно відзначити 230-ту річницю ухвалення Конституції Польщі.

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"Згадуючи досвід минулого, пишаючись досягненнями нашої теперішньої співпраці в регіоні, усвідомлюючи виклики, з надією дивимося в майбутнє. Висловлюємо переконання, що успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах", - йдеться у підписаній декларації.

"До них, без сумніву, належать: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність. Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності", - додається у документі.

Президенти відзначають, що з розумінням і підтримкою ставляться до устремлінь усіх націй регіону, з якими їхні народи поєднує спільна історична доля, і які сьогодні прагнуть користуватися благами свободи й демократії, відважно вимагаючи поваги до своїх прав.

"Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості.

Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо", - сказано у декларації.