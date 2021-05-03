Зеленский подписал декларацию о ценностях с президентами Польши и стран Балтии

Президенты Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в понедельник подписали совместную декларацию о ценностях, сотрудничестве и демократических устремлениях государств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президенты 5 стран 3 мая находятся в Варшаве, чтобы совместно отметить 230-ю годовщину принятия Конституции Польши.

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"Вспоминая опыт, гордясь достижениями нашего нынешнего сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрим в будущее. Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах", - говорится в подписанной декларации.

"К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности", - добавляется в документе.

Президенты отмечают, что с пониманием и поддержкой относятся к устремлениям всех наций региона, с которыми их народы объединяет общая историческая судьба, и которые сегодня стремятся пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам.

"Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости.

Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем", - говорится в декларации.