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Румунія: COVID-19 могли перенести у 2-5 разів більше людей, ніж відомо офіційно

Неділя, 30 травня 2021, 15:34

Керівник кампанії з вакцинації Румунії Валеріу Георгіта не виключає, що з початку пандемії коронавірусом у країні могли заразитися до 6 мільйонів румунів - це значно перевищує офіційну цифру в трохи більше ніж 1 мільйон.

Про це йдеться в публікації Euractiv, пише "Європейська правда".

"Досить імовірно, що в два-п'ять разів більше людей заразилися SARS-CoV-2, ніж становить число діагностованих і зареєстрованих пацієнтів", - заявив Георгіта.

Більш того, за його словами, оскільки понад 4 мільйони осіб вже отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19, від 8 до 9 мільйонів людей в Румунії можуть мати певний ступінь імунітету. 

За словами Георгіти, ця "певна ступінь колективного імунітету" зараз забезпечує хорошу епідеміологічну ситуацію. 

В Румунії число смертей, пов'язаних з COVID, перевищило 30 000.

Населення Румунії становить понад 19 млн осіб.

Нагадаємо, з 1 червня Румунія дозволила масові заходи без обмежень для вакцинованих.

Згідно з новими правилами, концерти та всі види виставок можна організовувати на відкритому повітрі за участі не більше 1000 людей, якщо учасники щеплені, вилікувалися від вірусу або мають негативний тест.

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Румунія Коронавірус Епідемія у цифрах
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