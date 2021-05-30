Один з найбільших штатів США визнав Голодомор геноцидом

Палата представників американського штату Техас ухвалила резолюцію, в якій Голодомор в Україні 1932-33 років визнається геноцидом українського народу.

Про це повідомило посольство України в США, пише "Європейська правда".

Крім того, в резолюції влада штату Техас визначила листопад 2021 року місяцем пам‘яті жертв, які загинули під час Голодомору-геноциду в Україні.

За даними комітету США з визнання Голодомору в Україні геноцидом, Техас став 23-ім американським штатом, який визнав геноцид українського народу.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Палата представників Конгресу США одностайним рішенням ухвалила резолюцію, у якій Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.

На сьогодні обома палатами Конгресу США ухвалено рішення, у яких Голодомор визнано геноцидом.