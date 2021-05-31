Прем’єр Іспанії може помилувати засуджених каталонських сепаратистів

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес розглядає питання про помилування до кінця червня групи каталонських сепаратистів, ув'язнених за участь у проведенні незаконного референдуму про незалежність у 2017 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Санчес планує скликати позачергове засідання свого уряду до кінця червня або початку липня, щоб прийняти те, що, на думку аналітиків, могло б стати одним із найскладніших рішень його перебування на посаді.

З 12 засуджених лідерів сепаратистів дев'ять перебувають у в'язниці більше трьох років.

Опозиційні партії, в тому числі правоцентристська Народна партія і ультраправа партія VOX, закликали провести демонстрації 13 червня на знак протесту проти будь-якого потенційного помилування каталонських політиків, які, за їхніми словами, не розкаялись за свої дії.

Центрально-ліберальна партія "Громадяни" (Ciudadanos) оголосила, що приєднається до інших опозиційних партій, намагаючись оскаржити рішення в судах. Народна партія звинуватила Санчеса у зраді та у неповазі верховенства закону.

Минулого тижня Санчес заявив, що виконавча влада прийме рішення про помилування політиків-сепаратистів "задля співіснування іспанців" та незалежно від кількості депутатів, що підтримують його уряд у Мадриді, маючи на увазі життєво важливу підтримку його уряду меншості з боку сепаратистської Республіканської лівиці Каталонії (ERC).

"Є час покарання і [час] злагоди", - сказав Санчес, закликаючи Народну партію підтримати його.

Тим часом Верховний суд висловив стриманість щодо помилування каталонських лідерів, засуджених у жовтні 2019 року за заколот, зловживання державними коштами та непокору.

Хоча рішення Верховного суду не є обов’язковим, воно залишає уряд Санчеса на хитких правових підставах, якщо він вирішить наполягати на помилуванні.