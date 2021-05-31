Премьер Испании может помиловать осужденных каталонских сепаратистов

Испанский премьер-министр Педро Санчес рассматривает вопрос о помиловании до конца июня группы каталонских сепаратистов, заключенных за участие в проведении незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Санчес планирует созвать внеочередное заседание своего правительства до конца июня или в начале июля, чтобы принять то, что, по мнению аналитиков, могло бы стать одним из самых сложных решений за его пребывание в должности.

Из 12 осужденных лидеров сепаратистов девять находятся в тюрьме более трех лет.

Оппозиционные партии, в том числе правоцентристская Народная партия и правая партия VOX, призвали провести демонстрации 13 июня на знак протеста против любого потенциального помилования каталонских политиков, которые, по их словам, не раскаялись за свои действия.

Центрально-либеральная партия "Граждане" (Ciudadanos) объявила, что присоединится к другим оппозиционным партиям, пытаясь обжаловать решение в судах. Народная партия обвинила Санчеса в измене и в неуважении к верховенству закона.

На прошлой неделе Санчес заявил, что исполнительная власть примет решение о помиловании политиков сепаратистов "для сосуществования испанцев" и независимо от количества депутатов, поддерживающих его правительство в Мадриде, имея в виду жизненно важную поддержку его правительства меньшинства со стороны сепаратистской Республиканской левой Каталонии (ERC ).

"Есть время наказания и [время] согласия", - сказал Санчес, призывая Народную партию поддержать его.

Между тем Верховный суд выразил сдержанность по поводу помилования каталонских лидеров, осужденных в октябре 2019 года за мятеж, злоупотребление государственными средствами и неповиновение.

Хотя решение Верховного суда не является обязательным, оно оставляет правительство Санчеса на шатких правовых основаниях, если он решит настаивать на помиловании.