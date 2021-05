ЄС наступного тижня продовжить заборону на інвестиції в Криму - ЗМІ

Посли країн Євросоюзу наступного тижня затвердять продовження заборони на інвестування в Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС продовжать заборону на інвестиції у Крим на один рік 9 червня", - написав Джозвяк.

EU ambassadors will prolong the EU's #Crimea investment ban by one year on 9 June. #Ukraine #Russia