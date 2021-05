ЕС на следующей неделе продлит запрет на инвестиции в Крыму - СМИ

Послы стран Европейского Союза на следующей неделе утвердят продление запрета на инвестирование в Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС продолжат запрет на инвестиции в Крым на один год 9 июня", - написал Джозвяк.

EU ambassadors will prolong the EU's #Crimea investment ban by one year on 9 June. #Ukraine #Russia