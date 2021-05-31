Прем’єр Нідерландів вакцинувався від коронавірусу

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте щепився від коронавірусу вакциною Janssen (Johnsons & Johnson), для захисту якою достатньо однієї дози.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NOS, про це Рютте повідомив у своєму Twitter.

"Вакцинація - це шлях до виходу з цієї кризи, і завдяки вакцині Janssen ця перспектива стала ближчою і для мене", - написав прем’єр, додавши подяку усім медикам країни.

Vaccineren is de weg uit deze crisis en dat vooruitzicht komt dankzij het vaccin van Janssen nu ook voor mij persoonlijk een stap dichterbij. Met heel veel dank aan alle medewerkers van @GGDGHORNL die zich elke dag inzetten om Nederland uit deze crisis te helpen. pic.twitter.com/uwN7Lk2btU — Mark Rutte (@MinPres) May 31, 2021

Тим часом реєстрацію на щеплення відкривають для людей 1979-80 року народження.

За даними Європейського центру попередження та контролю захворювань, на цей час у Нідерландах принаймні першою дозою вакциновані майже 45% дорослого населення, а повний захист отримали 18,9%.

Як повідомлялося раніше, прем’єр Нідерландів анонсував фактичне завершення локдауну з 5 червня. Цього дня зможуть відновити роботу музеї, театри, кінотеатри та широкий спектр інших закладів.