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Прем’єр Нідерландів вакцинувався від коронавірусу

Понеділок, 31 травня 2021, 13:08

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте щепився від коронавірусу вакциною Janssen (Johnsons & Johnson), для захисту якою достатньо однієї дози.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NOS, про це Рютте повідомив у своєму Twitter.

"Вакцинація - це шлях до виходу з цієї кризи, і завдяки вакцині Janssen ця перспектива стала ближчою і для мене", - написав прем’єр, додавши подяку усім медикам країни.

Тим часом реєстрацію на щеплення відкривають для людей 1979-80 року народження. 

За даними Європейського центру попередження та контролю захворювань, на цей час у Нідерландах принаймні першою дозою вакциновані майже 45% дорослого населення, а повний захист отримали 18,9%. 

Як повідомлялося раніше, прем’єр Нідерландів анонсував фактичне завершення локдауну з 5 червня. Цього дня зможуть відновити роботу музеї, театри, кінотеатри та широкий спектр інших закладів.

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Нідерланди Коронавірус
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