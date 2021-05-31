Премьер Нидерландов вакцинировался от коронавируса

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте привился от коронавируса вакциной Janssen (Johnsons & Johnson), для защиты которой достаточно одной дозы.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS, об этом Рютте сообщил в своем Twitter.

"Вакцинация - это путь к выходу из этого кризиса, и благодаря вакцине Janssen эта перспектива стала ближе и для меня", - написал премьер, добавив благодарность всем медикам страны.

Vaccineren is de weg uit deze crisis en dat vooruitzicht komt dankzij het vaccin van Janssen nu ook voor mij persoonlijk een stap dichterbij. Met heel veel dank aan alle medewerkers van @GGDGHORNL die zich elke dag inzetten om Nederland uit deze crisis te helpen. pic.twitter.com/uwN7Lk2btU — Mark Rutte (@MinPres) May 31, 2021

Между тем регистрацию на прививку открывают для людей 1979-80 годов рождения.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, в настоящее время в Нидерландах по крайней мере первой дозой вакцинированы почти 45% взрослого населения, а полную защиту получили 18,9%.

Как сообщалось ранее, премьер Нидерландов анонсировал фактическое завершение локдауна с 5 июня. В этот день смогут возобновить работу музеи, театры, кинотеатры и широкий спектр других заведений.