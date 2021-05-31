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Премьер Нидерландов вакцинировался от коронавируса

Понедельник, 31 мая 2021, 13:08

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте привился от коронавируса вакциной Janssen (Johnsons & Johnson), для защиты которой достаточно одной дозы.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS, об этом Рютте сообщил в своем Twitter.

"Вакцинация - это путь к выходу из этого кризиса, и благодаря вакцине Janssen эта перспектива стала ближе и для меня", - написал премьер, добавив благодарность всем медикам страны.

Между тем регистрацию на прививку открывают для людей 1979-80 годов рождения.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, в настоящее время в Нидерландах по крайней мере первой дозой вакцинированы почти 45% взрослого населения, а полную защиту получили 18,9%.               

Как сообщалось ранее, премьер Нидерландов анонсировал фактическое завершение локдауна с 5 июня. В этот день смогут возобновить работу музеи, театры, кинотеатры и широкий спектр других заведений.

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