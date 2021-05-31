В Італії пропонують розширити "паспорти вакцинації" на країни, що не входять до ЄС

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца запропонував використовувати "паспорти вакцинації" не тільки для європейських країн, але і для країн, що не входять в ЄС, таких як Японія, США або Канада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Я зроблю цю пропозицію на майбутній зустрічі міністрів охорони здоров'я ЄС, і якщо ми знайдемо спосіб поділитися цим інструментом, ми зможемо допомогти мобільності європейських громадян", - сказав Сперанца.

"Зелений пропуск" буде цифровим з кодом на мобільному телефоні, навіть якщо зараз вже є паперовий сертифікат, що підтверджує вакцинацію", - додав він.

Сперанца також сказав, що "дуже ймовірно, що нам доведеться отримувати третю дозу вакцини, ревакцинацію, яка, ймовірно, буде модифікована, щоб охопити всі штами".

Нагадаємо, сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

Рада ЄС 20 травня затвердила відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників із третіх країн.

Вона також затвердила так званий "механізм аварійного гальмування", який дозволить тимчасово обмежити всі поїздки до ЄС з третьої країни, якщо епідеміологічна ситуація швидко погіршується.

Детальніше читайте у статті Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців

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