В Италии предлагают расширить "паспорта вакцинации" на страны, не входящие в ЕС

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца предложил использовать "паспорта вакцинации" не только для европейских стран, но и для стран, не входящих в ЕС, таких как Япония, США или Канада.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Я сделаю это предложение на предстоящей встрече министров здравоохранения ЕС, и если мы найдем способ поделиться этим инструментом, мы сможем помочь мобильности европейских граждан", - сказал Сперанца.

"Зеленый пропуск" будет цифровым с кодом на мобильном телефоне, даже если сейчас уже есть бумажный сертификат, подтверждающий вакцинацию", - добавил он.

Сперанца также сказал, что "очень вероятно, что нам придется получать третью дозу вакцины, ревакцинацию, которая, вероятно, будет модифицирована, чтобы охватить все штаммы".

Напомним, сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

Совет ЕС 20 мая утвердил открытие границ для вакцинированных путешественников из третьих стран.

Он также утвердил так называемый "механизм аварийного торможения", который позволит временно ограничить все поездки в ЕС из третьих стран, если эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается.

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