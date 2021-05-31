В Австрії створили "карту ісламу", Ради Європи вимагає її закрити

Рада Європи закликала владу Австрії скасувати "карту ісламу", ​​створену урядом для позначення мусульманських місць в країні та пов'язаних з ними асоціацій і офіційних осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті організації.

"Протидія екстремізму і небезпечним ідеологіям сьогодні є однією з найважливіших завдань національної безпеки. Тому вживати заходів проти поширення небезпечних наративів під прикриттям свободи релігії можна тільки послідовно. На жаль, "карта ісламу" Австрії не відповідає цій меті, а отже, має потенційно контрпродуктивний ефект", - йдеться в повідомленні.

"Багато мусульман сприймають форму і час публікації як вкрай дискримінаційні. Вони відчувають стигматизацію і загрозу своїй безпеці через публікацію адрес і інших деталей. "Карту ісламу" Австрії слід відкликати в її нинішньому вигляді", - наголошується в заяві.

Міністр інтеграції Австрії Сюзанна Рааб минулого тижня презентувала сайт під назвою "Національна карта ісламу" з назвами і місцезнаходженням понад 620 мечетей, асоціацій та офіційних осіб і їх можливих зв'язків за кордоном.

Група "Ісламська релігійна спільнота в Австрії" (IGGOE) вже заявила, що буде через суд домагатися закриття сайту. Група застерегла від таврування всіх мусульман, що живуть в Австрії, "як би потенційно небезпечним для суспільства і демократичного правопорядку в країні".