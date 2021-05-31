В Австрии создали "карту ислама", Совет Европы требует ее закрыть

Совет Европы призвал власти Австрии отменить "карту ислама", созданную правительством для обозначения мусульманских мест в стране и связанных с ними ассоциаций и официальных лиц.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"Противодействие экстремизму и опасным идеологиям сегодня является одной из важнейших задач национальной безопасности. Поэтому принимать меры против распространения опасных нарративов под прикрытием свободы религии можно только последовательно. К сожалению, "карта ислама" Австрии не соответствует этой цели и, следовательно, имеет потенциально контрпродуктивный эффект", - говорится в сообщении.

"Многие мусульмане воспринимают форму и время публикации как крайне дискриминационные. Они чувствуют стигматизацию и угрозу своей безопасности из-за публикации адресов и других деталей. "Карту ислама" Австрии следует отозвать в ее нынешнем виде", - отмечается в заявлении.

Министр интеграции Австрии Сюзанна Рааб на прошлой неделе представила сайт под названием "Национальная карта ислама" с названиями и местонахождением более 620 мечетей, ассоциаций и официальных лиц и их возможных связей за рубежом.

Группа "Исламская религиозная община в Австрии" (IGGOE) уже заявила, что будет через суд добиваться закрытия сайта. Группа предостерегла от того, чтобы клеймить всех мусульман, живущих в Австрии, "как потенциальную опасность для общества и демократического правопорядка в стране".