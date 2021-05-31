Парламент Албанії проголосує за імпічмент президенту

Парламент Албанії вирішив провести позачергове засідання на наступному тижні, присвячене імпічменту президента країни нібито за порушення ним Конституції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Засідання відбудеться 9 червня після того, як минулого тижня парламентський комітет дійшов до висновку, що президент Ілір Мета порушив 16 статей Конституції перед загальними виборами в Албанії 25 квітня. Комітет вирішив, що президент повинен бути відсторонений від посади за рік до закінчення терміну його повноважень.

Для імпічменту Мети необхідна більшість у дві третини голосів, але у правлячих соціалістів немає достатньої кількості місць в парламенті, щоб подолати цей поріг.

Втім, якщо депутати проголосують за його відсторонення від посади, остаточне рішення протягом трьох місяців повинен схвалити Конституційний суд Албанії.

Президент Мета стверджує, що парламент перебуває у перехідному періоді після виборів і тому не має права проводити таке розслідування.

Мета звинуватив прем'єр-міністра Еді Раму в тому, що він керує "клептократичним режимом" і зосереджує в своїх руках всі законодавчі, адміністративні і судові повноваження.

Президент Албанії має здебільшого символічні повноваження, але водночас має деяку владу над судовою системою і збройними силами. Роль президента вважається аполітичною, але Мета регулярно вступає в конфлікти з урядом Еді Рами.