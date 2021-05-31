Парламент Албании проголосует за импичмент президенту
Парламент Албании решил провести внеочередное заседание на следующей неделе, посвященное импичменту президента страны якобы за нарушение им Конституции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.
Заседание состоится 9 июня после того, как на прошлой неделе парламентский комитет пришел к выводу, что президент Илир Мета нарушил 16 статей Конституции перед всеобщими выборами в Албании 25 апреля. Комитет решил, что президент должен быть отстранен от должности за год до окончания срока его полномочий.
Для импичмента Меты необходимо большинство в две трети голосов, но в правящих социалистов нет достаточного количества мест в парламенте, чтобы преодолеть этот порог.
Впрочем, если депутаты проголосуют за его отстранение от должности, окончательное решение в течение трех месяцев должен принять Конституционный суд Албании.
Президент Мета утверждает, что парламент находится в переходном периоде после выборов и поэтому не имеет права проводить такое расследование.
Мета обвинил премьер-министра Эдди Раму в том, что он руководит "клептократическим режимом" и сосредоточивает в своих руках все законодательные, административные и судебные полномочия.
Президент Албании имеет преимущественно символические полномочия, но одновременно он имеет некоторую власть над судебной системой и вооруженными силами. Роль президента считается аполитичной, но Мета регулярно вступает в конфликты с правительством Эдди Рамы.