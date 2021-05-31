Меркель і Макрон вважають неприйнятним стеження між західними союзниками

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон вважають неприпустимим стеження за союзниками після повідомлень про шпигунство з боку Данії та США.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Макрон після повідомлень про те, що Агентство національної безпеки США шпигувало за європейськими союзниками, заявив, що шпигунство не є прийнятним.

"Це не прийнятно серед союзників", - сказав Макрон, додавши, що Франція та Німеччина домагаються повної ясності того, що сталося.

На пресконференції після віртуального франко-німецького саміту Меркель заявила, що погоджується з позицією Макрона.

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"Я можу лише повторити слова Еммануеля Макрона", - сказала вона, зазначивши, що звинувачення пов'язані з подіями кількарічної давнини. Вона додала, що звинувачення є сейрозними, якщо вони правдиві.

"Я рада, що уряд Данії, міністр оборони, дуже чітко заявили, що вона думає про ці речі, і в цьому сенсі я бачу хорошу основу не тільки для з'ясування питань, але і для побудови справді довірливих відносин", - додала Меркель.

Внутрішнє розслідування в Данській службі оборонної розвідки засвідчило, що Агентство національної безпеки США використовувало партнерство з підрозділом зовнішньої розвідки Данії, щоб шпигувати за вищими чиновниками сусідніх країн, включаючи канцлерку Німеччини Ангелу Меркель.

За даними розслідування, яке охоплювало 2012 та 2014 роки, АНБ використовувала данські інформаційні кабелі для шпигунства за вищими посадовими особами Швеції, Норвегії, Франції та Німеччини, включаючи колишнього міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та колишнього лідера опозиції Німеччини Піра Штайнбрюка.

Данія, близький союзник США, розміщує кілька ключових станцій посадки підводних інтернет-кабелів до Швеції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів та Великої Британії.

Внутрішнє розслідування в розвідувальній службі Данії було розпочато в 2014 році після занепокоєння з приводу витоків від Едварда Сноудена роком раніше.