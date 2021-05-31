Меркель и Макрон считают неприемлемой слежку между западными союзниками

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают недопустимым слежение за союзниками после сообщений о шпионаже со стороны Дании и США.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Макрон после сообщений о том, что Агентство национальной безопасности США шпионило за европейскими союзниками, заявил, что слежка не является приемлемой.

"Это не приемлемо среди союзников", - сказал Макрон, добавив, что Франция и Германия добиваются полной ясности того, что произошло.

На пресс-конференции после виртуального франко-германского саммита Меркель заявила, что соглашается с позицией Макрона.

Читайте также Дания помогала США следить за Меркель и другими европейскими политиками - СМИ

"Я могу только повторить слова Эммануэля Макрона", - сказала она, отметив, что обвинения связаны с событиями многолетней давности. Она добавила, что обвинения являются сейрознимы, если они правдивы.

"Я рада, что правительство Дании, министр обороны, очень четко заявили, что она думает об этих вещах, и в этом смысле я вижу хорошую основу не только для выяснения вопросов, но и для построения действительно доверительных отношений", - добавила Меркель.

Внутреннее расследование в Датской службе оборонной разведки показало, что Агентство национальной безопасности США использовало партнерство с подразделением внешней разведки Дании, чтобы шпионить за высшими чиновниками соседних стран, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.

По данным расследования, которое охватывало 2012 и 2014 годы, АНБ использовало датские информационные кабели для шпионажа за высшими должностными лицами Швеции, Норвегии, Франции и Германии, включая бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и бывшего лидера оппозиции Германии Пира Штайнбрюка.

Дания, близкий союзник США, размещает несколько ключевых станций посадки подводных интернет-кабелей к Швеции, Норвегии, Германии, Нидерландов и Великобритании.

Внутреннее расследование в разведывательной службе Дании было начато в 2014 году после беспокойства по поводу истоков от Эдварда Сноудена годом ранее.