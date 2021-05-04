Прем’єрка Шотландії: тільки суд може спинити референдум про незалежність

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен кинула виклик прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону, заявивши, що тільки суд може завадити планам проведення чергового референдуму про незалежність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я кажу, що якщо Борис Джонсон хоче зупинити це, йому доведеться вжити юридичних заходів", - сказала Стерджен.

"Якщо Борис Джонсон цього не зробить, за визначенням це буде законний референдум. Якщо ж зробить, справу вирішать суди", - додала вона.

Однак опитування Sky News виявило, що прихильників і противників незалежності Шотландії наразі приблизно порівну, при цьому з даних опитування виключено думку тих, хто не визначився.

Попереднє аналогічне опитування показувало незначну перевагу прибічників незалежності.

Вибри до парламенту Шотландії відбудуться в четвер 6 травня. Очікується, що перемогу на них здобуде Шотландська національна партія Ніколи Стерджен, яка обіцяє проведення повторного референдуму про незалежність.