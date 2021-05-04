Премьер Шотландии: только суд может остановить референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен бросила вызов премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявив, что только суд может помешать планам проведения очередного референдума о независимости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я говорю, что если Борис Джонсон хочет остановить это, ему придется принять юридические меры", - сказала Стерджен.

"Если Борис Джонсон этого не сделает, по определению это будет законный референдум. Если же сделает, дело решат суды ", - добавила она.

Однако опрос Sky News выявило, что сторонников и противников независимости Шотландии пока примерно поровну, при этом по данным опроса исключено мнение тех, кто не определился.

Предыдущий аналогичный опрос показывал незначительное преимущество сторонников независимости.

Выбору в парламент Шотландии состоятся в четверг 6 мая. Ожидается, что победу на них одержит Шотландская национальная партия Стерджен, которая обещает проведение повторного референдума о независимости.