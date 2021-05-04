Суд у Франції виправдав популістку Ле Пен у справі щодо мови ненависті

Французький суд виправдав лідерку ультраправих Марін Ле Пен та її колегу по партії у справі про порушення законів про мову ворожнечі шляхом публікації в Twitter трьох зображень сцен жорстокості з боку "Ісламської держави".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Суд у Нантері у Парижі встановив, що, хоча фотографії були жорстокими, вони підпадають під вираження політичного протесту та права на свободу слова.

Марін Ле Пен від початку засудила процес як політично вмотивований.

Адвокат Ле Пен Родольф Босселут після рішення суду заявив про велику перемогу, оскільки "свобода вираження поглядів була повністю визнана для політика вищого рангу".

Судовий процес, який розпочався в лютому, бере свій початок із публікацій Ле Пен і її колегою Жільбером Коллардом у соцмережах моторошних фотографій вбивств "Ісламської держави".

На одному з фото можна побачити тіло американського журналіста Джеймса Фоулі, викраденого та вбитого в Сирії під час репортажу про громадянську війну в країні для агентства AFP та американської медіа-компанії GlobalPost. На другому фото є зображення вбитого йорданського пілота, на третьому - сирійського солдата, якого переїхав танк.

Марін Ле Пен розглядають як головну суперницю чинного президента Еммануеля Макрона на майбутніх виборах.