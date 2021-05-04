Суд во Франции оправдал популистку Ле Пен по делу о языке ненависти

Французский суд оправдал лидера ультраправых Марин Ле Пен и ее коллегу по партии в деле о нарушении законов о языке вражды путем публикации в Twitter трех изображений сцен жестокости со стороны "Исламского государства".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Суд в Нантере в Париже установил, что, хотя фотографии были жестокими, они подпадают под выражение политического протеста и права на свободу слова.

Марин Ле Пен с самого начала осудила процесс как политически мотивированный.

Адвокат Ле Пен Родольф Босселут после решения суда заявил о великой победе, поскольку "свобода выражения взглядов была полностью признана для политика высшего ранга".

Судебный процесс, который начался в феврале, берет свое начало из публикаций Ле Пен и ее коллегой Жильбером Коллардом в соцсетях жутких фотографий убийств "Исламского государства".

На одном из фото можно увидеть тело американского журналиста Джеймса Фоули, похищенного и убитого в Сирии во время репортажа о гражданской войне в стране для агентства AFP и американской медиа-компании GlobalPost. На втором фото изображение убитого иорданского пилота, на третьем - сирийского солдата, которого переехал танк.

Марин Ле Пен рассматривают как главную соперницу действующего президента Эммануэля Макрона на предстоящих выборах.