Італія з середини травня запровадить пропуск для подорожей між регіонами

З другої половини травня почне діяти "зелений паспорт", який дозволить подорожі між регіонами Італії.

Про це заявив прем’єр Італії Маріо Драгі після зустрічі міністрів туризму Групи двадцяти, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

"Ми повинні запропонувати чіткі, прості правила, щоб гарантувати, що туристи можуть безпечно приїжджати до нас. Європейський зелений паспорт буде готовий з другої половини червня. Тим часом уряд Італії запровадив національний зелений паспорт, який почне діяти з другої половини травня " – сказав Драгі.

Він не став уточнювати, чи буде документ містити інформацію лише про вакцинацію, чи передбачатиме також сертифікат з результатами негативного ПЛР-тесту чи підтвердження того, що людина перехворіла коронавірусом.

"Наші гори, наші пляжі, наші міста знову відкриваються. Деяким секторам судилося скоротитися, а іншим зрости, і я не сумніваюся, що туризм в Італії відродиться сильнішим, ніж раніше" – заявив прем’єр Італії.

За приблизними оцінками, Італії знадобиться два роки для повернення до рівня туризму 2019 року, заявив, у свою чергу, міністр туризму Массімо Гаравалья.

Як повідомлялося, Єврокомісія запропонувала державам-членам ЄС послабити існуючі обмеження на в'їзд в ЄС для поїздок несуттєвого характеру, передусім йдеться про туризм, беручи до уваги прогрес в кампаніях вакцинації і розвиток епідеміологічної ситуації у всьому світі.