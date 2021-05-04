Италия с середины мая введет пропуск для путешествий между регионами

Со второй половины мая начнет действовать "зеленый паспорт", который позволит путешествия между регионами Италии.

Об этом заявил премьер Италии Марио Драги после встречи министров туризма Группы двадцати, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

"Мы должны предложить четкие, простые правила, чтобы гарантировать, что туристы могут безопасно приезжать к нам. Европейский зеленый паспорт будет готов со второй половины июня. Между тем правительство Италии ввел национальный зеленый паспорт, который начнет действовать со второй половины мая", - сказал Драги .

Он не стал уточнять, будет ли документ содержать информацию только о вакцинации, или предусматривать также сертификат с результатами негативного ПЦР-теста или подтверждение того, что человек переболел коронавируса.

"Наши горы, наши пляжи, наши города снова открываются. Некоторым секторам суждено сократиться, а другим вырасти, и я не сомневаюсь, что туризм в Италии возродится сильнее, чем раньше", - заявил премьер Италии.

По приблизительным оценкам, Италии понадобится два года для возврата к уровню туризма 2019 года, заявил, в свою очередь, министр туризма Массимо Гаравалья.

Как сообщалось, Еврокомиссия предложила государствам-членам ЕС ослабить существующие ограничения на въезд в ЕС для поездок несущественного характера, прежде всего речь идет о туризме, учитывая прогресс в кампаниях вакцинации и развитие эпидемиологической ситуации во всем мире.