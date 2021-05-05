Держсекретар США закликав до тиску на Росію
Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав чинити тиск на Росію з метою дотримання нею міжнародних зобов'язань.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.
"Нам потрібно співпрацювати, щоб викривати поведінку Росії, притягнути РФ до відповідальності за її дії та тиснути на Москву, щоб вона дотримувалась своїх міжнародних зобов’язань" - написав Блінкен.
We need to work together to call out Russia’s behavior, hold Russia accountable for its actions, and press Moscow to adhere to its international commitments and obligations.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 4, 2021
Представник держдепартаменту Нед Прайс підтримав Блінкена. Він уточнив, що Росія повинна виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами і сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України.
Варто зазначити, що держсекретар США зараз перебуває в Європі і після зустрічі G7 відвідає Україну. Детальніше про очікування від візиту – у відеоблозі "Європейської правди".