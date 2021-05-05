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Держсекретар США закликав до тиску на Росію

Середа, 5 травня 2021, 09:30

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав чинити тиск на Росію з метою дотримання нею міжнародних зобов'язань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Нам потрібно співпрацювати, щоб викривати поведінку Росії, притягнути РФ до відповідальності за її дії та тиснути на Москву, щоб вона дотримувалась своїх міжнародних зобов’язань" - написав Блінкен.

Представник держдепартаменту Нед Прайс підтримав Блінкена. Він уточнив, що Росія повинна виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами і сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України.

Варто зазначити, що держсекретар США зараз перебуває в Європі і після зустрічі G7 відвідає Україну. Детальніше про очікування від візиту – у відеоблозі "Європейської правди".

 

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