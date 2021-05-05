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Госсекретарь США призвал к давлению на Россию

Среда, 5 мая 2021, 09:30

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал оказать давление на Россию с целью соблюдения международных обязательств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Нам нужно сотрудничать, чтобы разоблачать поведение России, привлечь РФ к ответственности за ее действия и настаивать на том, чтобы Москва придерживалась своих международных обязательств" - написал Блинкен.

Представитель госдепартамента Нед Прайс поддержал Блинкена. Он уточнил, что Россия должна выполнять свои обязательства по минским соглашениям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины.

Стоит отметить, что после встречи G7 госсекретарь США посетит Украину. Подробнее об ожиданиях от визита - в видеоблоге "Европейской правды".

 

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