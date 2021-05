Госсекретарь США призвал к давлению на Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал оказать давление на Россию с целью соблюдения международных обязательств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Нам нужно сотрудничать, чтобы разоблачать поведение России, привлечь РФ к ответственности за ее действия и настаивать на том, чтобы Москва придерживалась своих международных обязательств" - написал Блинкен.

We need to work together to call out Russia’s behavior, hold Russia accountable for its actions, and press Moscow to adhere to its international commitments and obligations.