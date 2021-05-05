Госсекретарь США призвал к давлению на Россию
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал оказать давление на Россию с целью соблюдения международных обязательств.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.
"Нам нужно сотрудничать, чтобы разоблачать поведение России, привлечь РФ к ответственности за ее действия и настаивать на том, чтобы Москва придерживалась своих международных обязательств" - написал Блинкен.
We need to work together to call out Russia’s behavior, hold Russia accountable for its actions, and press Moscow to adhere to its international commitments and obligations.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 4, 2021
Представитель госдепартамента Нед Прайс поддержал Блинкена. Он уточнил, что Россия должна выполнять свои обязательства по минским соглашениям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины.
Стоит отметить, что после встречи G7 госсекретарь США посетит Украину. Подробнее об ожиданиях от визита - в видеоблоге "Европейской правды".