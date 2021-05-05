Партія, яка критикувала коронаобмеження уряду Іспанії, виграла вибори в Мадриді

На регіональних парламентських виборах у Мадриді переконливо перемогла регіональний президент консервативної Народної партії Ісабель Діас Аюсо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За результатами підрахунку 99% голосів, Аюсо підтримали 44% виборців. Три конкуруючі ліві партії разом досягли 41%.

Народна партія забезпечила собі 65 із 136 місць у регіональному парламенті, що на 35 більше, ніж на виборах 2019 року. Однак цього недостатньо для формування більшості.

Ісабель Діас Аюсо проводила свою кампанію під гаслом "Свобода", підкреслюючи своє відносно спокійне поводження з COVID-19 на посаді глави громади Мадрида. За останні місяці бари, ресторани та інші підприємства в столичному регіоні змогли працювати майже нормально, в той час як інші регіони підтримували більш жорсткий контроль.

Вибори в Мадриді розглядаються як важливий показник національної політики. Аюсо відома як запекла противниця політики щодо коронавірусу соціал-демократичного уряду прем'єр-міністра Педро Санчеса.

У своєму виступі в штаб-квартирі партії в Мадриді Аюсо повідомила сотням прибічників, що її перемога свідчить про підтримку її політики тримати бари, ресторани та магазини відкритими під час пандемії коронавірусу. Вона сказала, що зробила це, щоб зберегти економіку.

Столичний регіон, де проживає близько 7 млн з 47 млн населення Іспанії, фіксує вищі показники заражень, ніж країна загалом - 369 проти 223 на 100 000 населення. У Мадриді також найвище в країні навантаження на "коронавірусні" реанімації.

"Народна партія" контролює столичний регіон останні 26 років і після впевненої перемоги на цих виборах вочевидь зміцнить свої позиції на національному рівні.