Партия, критиковавшая коронаограничения премьера Испании, выиграла выборы в Мадриде

На региональных парламентских выборах в Мадриде убедительно победила региональный президент консервативной Народной партии Исабель Диас Аюсо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По результатам подсчета 99% голосов, Аюсо поддержали 44% избирателей. Три конкурирующие левые партии вместе достигли 41%.

Народная партия обеспечила себе 65 из 136 мест в региональном парламенте, что на 35 больше, чем на выборах 2019 года. Однако этого недостаточно для формирования большинства.

Исабель Диас Аюсо проводила свою кампанию под лозунгом "Свобода", подчеркивая свое относительно спокойное обращение с COVID-19 в должности главы общины Мадрида. За последние месяцы бары, рестораны и другие предприятия в столичном регионе смогли работать почти нормально, в то время как другие регионы поддерживали более жесткий контроль.

Выборы в Мадриде рассматриваются как важный показатель национальной политики. Аюсо известна как жесткая противница политики по коронавирусу социал-демократического правительства премьер-министра Педро Санчеса.

В своем выступлении в штаб-квартире партии в Мадриде Аюсо сообщила сотням сторонников, что ее победа свидетельствует о поддержке ее политики держать бары, рестораны и магазины открытыми во время пандемии коронавируса. Она сказала, что сделала это, чтобы сохранить экономику.

Столичный регион, где проживает около 7 млн ​​из 47 млн ​​населения Испании, фиксирует высокие показатели заражений, чем страна в целом - 369 против 223 на 100 000 населения. В Мадриде также выше в стране нагрузку на "коронавирусные" реанимации.

"Народная партия" контролирует столичный регион последние 26 лет и после уверенной победы на этих выборах явно укрепит свои позиции на национальном уровне.